Çorum'da halk otobüsünden düşen yolcu, yaralandı

Gülabibey Mahallesi'ndeki Hasan Paşa Devlet Hastanesi Semt Poliklinikleri önünde bulunan durakta bekleyen Hasan Özten, gelen halk otobüsüne binmek istedi. Bu sırada iddiaya göre şoför otobüsü aniden hareket ettirince, Özen dengesini kaybederek düştü. Yaralanan Özen, çevredeki polislerin yardımıyla hastaneye götürülerek tedavi edildi. Özen, otobüs şoföründen şikayetçi oldu.



Olayı anlatan Hasan Özen, "Ben otobüse binmek istedim ve sürücü beni almak istemedi. Durakta beklerken otobüs geldi ve sıra bana geldiğinde tam ayağımı merdivene bastığımda sürücü gaza bastı ve otobüs hareket etmesiyle birlikte bende dengemi kaybedip yere düştüm" dedi.