Çorum'da gizemli hayırsever 250 bin liralık borcu kapadı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 21:42

Çorum'un Alaca ilçesinde hayırsever bir çift, bakkal dükkanındaki yaklaşık 250 bin liralık veresiye borcunu ödedi.

Kentte 35 yıldır bakkallık yapan Yasin Yurt’un dükkânına giden ve ismini vermek istemeyen genç çift, annelerinin kısa süre önce vefat ettiğini, bu nedenle hayır yapmak istediklerini belirterek veresiye defterindeki borçların hesaplanmasını istedi.

Yurt’un 50 kişiye ait yaklaşık 250 bin liralık veresiye borcu, hayırsever çift tarafından ödenerek kapatıldı. Yasin Yurt, gazetecilere, genç çiftin "iki veresiye defterini satın alıyorum" diyerek borçları ödediğini söyledi.

“İKİ VERESİYE DEFTERİNİ SATIN ALDI”

Genç çiftin davranışının kendisini derinden etkilediğini vurgulayan Yurt, "İki genç geldiler, karı koca olduklarını söylediler. Genç arkadaş, annesinin vefat ettiğini ve onun hayrına borç defterini kapatmak istediğini söyledi. Ben de bunun için biraz süre istedim, toplam borcu hesaplamam gerekiyordu. Yaklaşık bir saat sonra tekrar geldi. Borcun ne kadar olduğunu söyledim. Hiç tereddüt etmeden, 'Tamam, defterlerin ikisini de satın alıyorum' dedi ve o şekilde defteri kapattık." dedi.

“BORCU OLAN DA OLMAYAN DA MUTLU OLDU”

Borçların kapatılmasının ardından sosyal medyada kimsenin borcu kalmadığı yönünde paylaşım yaptığını dile getiren Yurt, "Paylaşım kısa sürede yayıldı. Herkes borcu ödeyen kişinin annesine dua etti. Mahalle sakinleri bize teşekkür etti, borcu ödeyen gence de dua etti. Tekrar gelen müşterilerimiz oldu, borçlarını sorduklarında kapandığını söyledim. Bu olay karşısında borcu olan da olmayan da mutlu oldu." diye konuştu.

Borcu kapatılan vatandaşların özellikle kış şartlarında zor durumda olduğunu anlatan Yurt, "Daha önce küçük meblağlarda tek tek borç ödemeleri olmuştu ama böyle toplu bir ödeme ile ilk kez karşılaştım. Üstelik bu iyiliği yapan kişinin çok genç olması ve annesinin hayrına yapacağını söylemesi beni gerçekten çok mutlu etti ve şaşırttı." ifadelerini kullandı.

 

