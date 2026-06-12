Çorum'da gece saatlerinde iş yeri kurşunladı

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Olay, saat 23.00 sıralarında Fatih 1. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, O.T.'ye ait iş yerinin önüne gelen bir kişi, tüfekle 4 el ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.
OLAY YERİNE POLİSLER SEVK EDİLDİ
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinin cam ve cephesinde maddi hasar oluştu.
İŞ YERİ SAHİBİ YEĞENİNİ SUÇLADI
İş yeri sahibi O.T., saldırıyı gerçekleştiren kişinin yeğeni Y.E.H. olduğunu öne sürdü. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Y.E.H.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.