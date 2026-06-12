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Çorum'da gece saatlerinde iş yeri kurşunladı

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#Çorum#İş Yeri#Kurşun
Çorumda gece saatlerinde iş yeri kurşunladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 09:04

Çorum'da dün gece saatlerinde bir iş yerine tüfekle ateş açan şüpheli olay yerinden kaçtı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken iş yerinde maddi hasar oluştu.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Fatih 1. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, O.T.'ye ait iş yerinin önüne gelen bir kişi, tüfekle 4 el ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çorumda gece saatlerinde iş yeri kurşunladı

OLAY YERİNE POLİSLER SEVK EDİLDİ

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Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinin cam ve cephesinde maddi hasar oluştu.

İŞ YERİ SAHİBİ YEĞENİNİ SUÇLADI

İş yeri sahibi O.T., saldırıyı gerçekleştiren kişinin yeğeni Y.E.H. olduğunu öne sürdü. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Y.E.H.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Çorum#İş Yeri#Kurşun

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