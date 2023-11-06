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Çorum'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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#Motosiklet#Kaza#Çorum
Çorumda feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 07:13

Çorum'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza gece yarısı Yavruturna Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Boran Deller'in (22) kullandığı plakasız motosiklet, Emek Caddesi üzerinde park etmek için manevra yaptığı belirtilen Yılmaz İ..'nin kullandığı  19 TS 681 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Boran Deller, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Deller doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Çorumda feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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#Motosiklet#Kaza#Çorum

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