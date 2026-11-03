×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çorum'da feci kaza! Eski milli güreşçi ve eşi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Çorum#Trafik Kazası#TIR
Çorumda feci kaza Eski milli güreşçi ve eşi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 15:47

Çorum'un Boğazkale ilçesinde TIR'la çarpışan otomobildeki 30 yaşındaki eski milli güreşçi Burak Ünal ile 26 yaşındaki eşi Firdevs Ünal hayatını kaybetti. TIR şoförü M.Ö., gözaltına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde Sungurlu-Boğazkale kara yolu Evci köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Burak Ünal yönetimindeki 34 VA 3203 plakalı otomobil, M.Ö. idaresindeki 19 AHG 339 plakalı TIR'la çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorumda feci kaza Eski milli güreşçi ve eşi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Burak Ünal ile eşi Firdevs Ünal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan çiftin cenazeleri, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eski milli güreşçi olan Burak Ünal’ın Boğazkale Devlet Hastanesi’nde, eşi Firdevs Ünal’ın ise Sungurlu Belediyesi’nde çalıştığı öğrenildi.

Çorumda feci kaza Eski milli güreşçi ve eşi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

TIR şoförü M.Ö., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gözden KaçmasınDenizlide haber alınamayan kadından acı haberDenizli'de haber alınamayan kadından acı haber!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çorum#Trafik Kazası#TIR

BAKMADAN GEÇME!