Çorum'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, B.D'nin (64) kullandığı 16 AJK 638 plakalı kamyon, şehir merkezinden geçen Samsun-Ankara kara yolunda fren arızası nedeniyle 6 otomobile çarptı.



Kamyon, araçlardan birini yaklaşık 300 metre sürükledikten sonra durabildi.

Çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Kazada 8 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda trafik bir süre Ankara istikametine tek şeritten sağlandı.

Kamyon sürücü B.D, gazetecilere, rampayı inerken frenin patladığını fark ettiğini, dörtlüleri yakarak aracı kontrol etmeye çalıştığını söyledi.

Kavşakta önüne aniden bir aracın çıktığını belirten B.D, "Rampayı inerken bir baktım fren ayağımın altında kayboldu. Araç önüme atladı. Ben ışıklarımı yakarak gidiyordum. Bir araca çarptığımı hatırlıyorum. Işıklarda önüme geçmese ona da çarpmayacaktım." diye konuştu.

Sürücü B.D, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.