MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇorum'da "drone" ile maske denetimi yapıldı
GeriGündem Çorum'da "drone" ile maske denetimi yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ÇORUM (AA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 13:53 | Son Güncelleme:

Çorum'da "drone" ile maske denetimi yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çorum'da "drone" ile maske denetimi yapıldı
Abone Olgoogle-news

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında drone ile maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek bölgesi Hürriyet Meydanı'nda vatandaşların maske denetimini drone ile yaptı.
Maske takmadığı görülen vatandaşlar, ekipler tarafından uyarılırken, daha önce uyarıldığı belirlenen kişilere para cezası uygulandı.
Kentte vatandaşların büyük oranda maske taktığının gözlemlendiği denetimde, kurallara uygun davranan vatandaşlara teşekkür edildi, maskesi tahrip olmuş kişilere de yeni maske verildi.
Denetimlerin il genelinde devam edeceği belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle