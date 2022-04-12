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Çorum'da dehşet! İki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

#Çorum#İskilip#Cinayet
Çorumda dehşet İki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3ü ağır 5 yaralı

Çorum’un İskilip ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

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Olay, ilçeye bağlı Beyoğlan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göre, aralarında arazi sınırları sebebiyle anlaşmazlık bulunan Y.K., Ş.K. ve A.F. ve E.F ile A.F. isimli şahıslar Kızıklı mevkiinde bulunan fındık bahçesinde karşılaştı.

İki grup arasında çıkan sözlü tartışma bir anda büyüyerek ailelerin karıştığı ve ateşli silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çorumda dehşet İki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3ü ağır 5 yaralı

Kavga sırasında açılan ateş sonucu Yusuf Kaçmaz ve Hanım Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybederken Ş.K., S.K., Z.K., A.E.F., A.F. yaralandı.

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2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın duyulmasına üzerine köye çok sayıda ekip sevk edilirken, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla İskilip ve Çorum’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olayın ardından E.F. ve M.F. gözaltına alınırken ayrıca olayda kullanılan 1 adet av tüfeği, 5 adet kartuş ele geçirildi.

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