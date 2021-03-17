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GeriGündem Çorum'da dehşet! Boşanma davası sonrası karısının olduğu araca çarptı, sürücüyü vurdu
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Gündem
Yusuf ÇINAR/ÇORUM (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2021 - 17:34 | Son Güncelleme:

Çorum'da dehşet! Boşanma davası sonrası karısının olduğu araca çarptı, sürücüyü vurdu

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Çorum'da dehşet! Boşanma davası sonrası karısının olduğu araca çarptı, sürücüyü vurdu

Çorum'da boşanma davasından çıkan koca, aracıyla eşinin bulunduğu otomobile çarptı. Kazanın ardından eşinin bulunduğu aracın sürücüsünü pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaralayan koca gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Çorum Adliyesi'nde boşanma davaları görülen Büşra K. ile Ferhat K. çifti duruşmanın ardından çıktı. Ferhat K., kendisine ait otomobile binerek eşinin bulunduğu Muhammet K. yönetimindeki otomobilin peşine düştü.

Bir süre sonra Ferhat K., otomobiliyle eşi Büşra K.’nin içinde bulunduğu araca çarptı. Ferhat K. ardından yanındaki tüfekle diğer otomobile ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların koluna isabet ettiği Muhammet K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorumda dehşet Boşanma davası sonrası karısının olduğu araca çarptı, sürücüyü vurdu

Saldırgan gözaltına alınırken, Muhammet K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde fenalaşan Büşra K. ise çevredekiler tarafından sakinleştirildi.

Muhammet K.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Çorumda dehşet Boşanma davası sonrası karısının olduğu araca çarptı, sürücüyü vurdu

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