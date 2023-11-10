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Çorum'da DEAŞ operasyonu! 6 gözaltı

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#Çorum#DEAŞ#Operasyon
Çorumda DEAŞ operasyonu 6 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 19:27

Çorum'da polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli şahıslar ile ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu şahısların il merkezindeki adreslerine düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ele geçirildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli şahıslar ile ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Çorumda DEAŞ operasyonu 6 gözaltı

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#Çorum#DEAŞ#Operasyon

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