Çorum'da DEAŞ operasyonu! 6 gözaltı

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu şahısların il merkezindeki adreslerine düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ele geçirildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli şahıslar ile ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.