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Çorum'da DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

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#Çorum#DEAŞ#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 09:26

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, örgüte üye oldukları belirlenen Irak uyruklu Mezher Husseın Mahmood (57), Mohammed Sephan Khalat Al Doci (30), Abdullah Hüseyin Ali (68), Abdurrahman Mezhem Husseın (34) ve Ahmet Mezhen Husseın (29) takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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#Çorum#DEAŞ#Operasyon

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