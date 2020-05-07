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AA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 18:16, Son Güncelleme:

Çorum'da çok miktarda kaçak tütün ile makaron ele geçirildi

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Çorum'da çok miktarda kaçak tütün ile makaron ele geçirildi
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Çorum'da 316 kilogram kaçak tütün ile 535 bin 600 boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezindeki bir depo ile araçta arama yaptı.

Çorumda çok miktarda kaçak tütün ile makaron ele geçirildi

Aramada, poşetler içinde 316 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 535 bin 600 kaçak makaron ile 17 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Çorumda çok miktarda kaçak tütün ile makaron ele geçirildi

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çorumda çok miktarda kaçak tütün ile makaron ele geçirildi

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