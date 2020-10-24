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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
Haber Giriş: 24.10.2020 - 16:48 | Son Güncelleme:

Çorum'da bir binanın bodrum katında 17 dinamit lokumu bulundu

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Çorum'da bir binanın bodrum katında 17 dinamit lokumu bulundu
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ÇORUM'da yıkım kararı alınması üzerine tahliye edilen binanın bodrum katında, 17 parça dinamit lokumu bulundu. Patlayıcılar, incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 13'üncü Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın, yerine yenisi yapılması planlanarak, yıkılmasına karar verildi. Bu amaçla tahliye edilen binanın bodrum katında uzun süredir açılmamış su deposu olduğu fark edildi. Binada yaşayanlar depoyu açınca çok sayıda poşet ile karşılaştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, poşetlerde dinamit lokumu olduğunu tespit etti. Bina çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 17 parça dinamit lokumunu incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. 

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