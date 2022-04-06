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Çorum'da bayrak direği kazısında sarnıç çıktı

#Çorum#Kazı#Tarih

ÇORUM'da, İskilip Kalesi'nde bayrak direği dikmek için kepçeyle kazı yapan ekipler, tarihi sarnıç kalıntısı buldu. Sarnıcın Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.

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İskilip ilçesinde belediye tarafından, sarp kayaların eteğindeki, Osmanlı dönemine tarihlenen İskilip Kalesi'ne büyük boyutlu Türk bayrağı dikmek için kepçeyle kazı çalışması başlatıldı.

Ekipler, çalışma sırasında tarihi kalıntıya rastladı ve çalışmaları durdurdu. 10 metre derinliğindeki, içinde taş duvar gibi kalıntıları olan tarihi yapının sarnıç olduğu öğrenildi. Sarnıcın, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilirken, Müze Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanları bölgede incelemelerde bulundu.

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#Çorum#Kazı#Tarih

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