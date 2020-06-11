Çorum'da aslan avı

Sürünün Afganistan uyruklu çobanı saldıran hayvanın ‘aslan’ olduğunu iddia etti. Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri köy ve yakındaki fotokapanları incelemeye aldı, araziyi dron ile havadan taradı. Ancak, bulguya rastlanmadı.

Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, “Çobanımız cep telefonu ile aslan görüp çekmiş, hatta dişi olduğunu biliyoruz, yavruları da yanındaymış, hal böyle olunca demek ki bizim bölgede erkek aslan da var. Köylülerin arazilerine korkup gidemedikleri oluyor” dedi.