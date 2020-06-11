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Yusuf ÇINAR / DHA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Çorum'da aslan avı

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Çorum'da aslan avı
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Çorum Bayat’a bağlı Aşağı Emirhalil Köyü’nde merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan saldırısında öldü.

Sürünün Afganistan uyruklu çobanı saldıran hayvanın ‘aslan’ olduğunu iddia etti. Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri köy ve yakındaki fotokapanları incelemeye aldı, araziyi dron ile havadan taradı. Ancak, bulguya rastlanmadı.

Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, “Çobanımız cep telefonu ile aslan görüp çekmiş, hatta dişi olduğunu biliyoruz, yavruları da yanındaymış, hal böyle olunca demek ki bizim bölgede erkek aslan da var. Köylülerin arazilerine korkup gidemedikleri oluyor” dedi.

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