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Çorum'da alacak-verecek kavgasında kan döküldü

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#Çorum#Alacak-Verecek Kavgası#Kavga
Çorumda alacak-verecek kavgasında kan döküldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 03:04

Çorum'da alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan O.Ç. ve U.B., akşam saatlerinde İpekli Evler Caddesi'nde buluştu. Konuşmak için buluşan şahıslar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada O.Ç., üzerinde bulunan bıçakla U.B.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorumda alacak-verecek kavgasında kan döküldü

Yüzünden yaralanan U.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan O.Ç. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Çorumda alacak-verecek kavgasında kan döküldü

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#Çorum#Alacak-Verecek Kavgası#Kavga

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