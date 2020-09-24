Çorum’da akıllı bisiklet uygulamasına zarar veren 4 kişi güvenlik kamerasında

Çorum'da geçen hafta belediye tarafından 15 farklı noktaya konan Akıllı Bisiklet Uygulaması sistemine dün gece saatlerinde 4 kişi tarafından hasar verildi. Bisikletleri almaya çalışanlar, mekanik sistemleri kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Belediye görevlilerinin ihbarı ile polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği 4 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

’BU GÖRÜNTÜLER, ÇORUMA VE ÇORUM HALKINA YAKIŞMIYOR’

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, sağlıklı bir yaşam ve şehir içi trafiğini rahatlatmaya yönelik hizmete sunulan böyle bir projeye zarar verenleri bir türlü anlayamadıklarını belirterek "Genç yaşlı, kadın erkek her yaştan hemşehrimiz bisikletleri büyük bir memnuniyetle kullanmaktadırlar. Bir haftada abone sayısı 3681'e ulaştı. Ama birileri bu sisteme zarar verdi. Çorum Belediyesi olarak kırılan bisikletleri, zorla yerinden sökülen bisiklet duraklarını, pedalları, dijital ekranları en yenileriyle değiştireceğiz. Hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamamaları, onlara kesintisiz hizmet vermek için kırılan ve yerinden kopartılan malzemeleri en kısa zamanda tamir ederek yerlerine monte edeceğiz. Lakin, bu görüntüler Çorum'a ve Çorum halkına yakışmıyor." dedi.