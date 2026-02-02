×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çorum'da 6 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedine ulaşıldı

Güncelleme Tarihi:

#Çorum Cinayet#Ali Osman Kaya#Kayıp Kişiler
Çorumda 6 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedine ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 15:18

Çorum'da 6 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, dere yatağında poşet içinde parçalanmış halde bulundu.

Haberin Devamı

Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'dan 28 Ocak'ta öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede Kaya'nın en son Çatak bölgesine giden, komşusu A.F.K'ye (43) ait araçta görüldüğü belirlendi.

Çorumda 6 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedine ulaşıldı
"CESEDİN KAFA KISMI ARAMALARA RAĞMEN BULUNAMADI"

Arama çalışmaları Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Aramaların 6'ncı gününde, AFAD arama kurtarma ekipleri, gönüllüler, jandarma ve emniyet personelinden oluşan 12 araç ve 45 personelin dron ve iz takip köpekleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu Kaya'nın parçalanmış cesedi, Çatak Tabiat Parkı mevkisindeki dere yatağında çöp poşetleri içinde bulundu.

Haberin Devamı

Çorumda 6 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedine ulaşıldı
Cesedin kafa kısmı aramalara rağmen bulunamadı.

Kaya'yı öldürüp cesedini dere yatağına bıraktığı iddia edilen A.F.K, gözaltına alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çorum Cinayet#Ali Osman Kaya#Kayıp Kişiler

BAKMADAN GEÇME!