×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çorum'da 4 kişinin öldüğü faciada yürek yakan detay: Zehra ile Ömer yeni nişanlanmışlar

Güncelleme Tarihi:

#Çorum#Trafik Kazası#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 13:14

Gece saatlerinde Çorum-İskilip karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada kahreden bir detay ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Ömer Cebeci ile otomobil sürücüsü Zehra Betül Yılmaz’ın, pazartesi günü nişanlandıkları öğrenildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Çorum-İskilip karayolu Ceritbeli mevkisinde meydana geldi. Zehra Betül Yılmaz yönetimindeki 19 AHJ 649 plakalı otomobil ile Mert Üstünel idaresindeki 19 DR 008 plakalı cip, kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çorumda 4 kişinin öldüğü faciada yürek yakan detay: Zehra ile Ömer yeni nişanlanmışlar

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücüler Zehra Betül Yılmaz ve Mert Üstünel ile otomobilde bulunan Hüsra Lal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçlardan çıkarılan Ömer Cebeci ve Münevver Lal ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Cebeci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Münevver Lal’in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Çorumda 4 kişinin öldüğü faciada yürek yakan detay: Zehra ile Ömer yeni nişanlanmışlar

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Çorumda 4 kişinin öldüğü faciada yürek yakan detay: Zehra ile Ömer yeni nişanlanmışlar

YENİ NİŞAN YAPMIŞLAR

Çorum-İskilip kara yolunda otomobille cipin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ömer Cebeci ile otomobil sürücüsü Zehra Betül Yılmaz’ın, pazartesi günü nişanlandıkları ortaya çıktı. Çiftin mutluluklarının ardından yaşanan kaza, ailelerini yasa boğdu. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

Çorumda 4 kişinin öldüğü faciada yürek yakan detay: Zehra ile Ömer yeni nişanlanmışlar

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çorum#Trafik Kazası#Kaza

BAKMADAN GEÇME!