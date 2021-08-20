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Gündem
Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)
Haber Giriş: 20.08.2021 - 17:20 | Son Güncelleme:

Çorum'da 4 katlı binanın çatı katı, alev alev yandı

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Çorum'da 4 katlı binanın çatı katı, alev alev yandı

ÇORUM'da, 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Alevlerin sardığı çatı katında hasar oluştu.

Gülabibey Mahallesi 14'üncü Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Binadan duman ve alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin uyarısı üzerine binada oturanlar da dışarı çıktı. Yangına müdahale sırasında çatıdan ağaç ve kiremit parçaları düşünce polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi alarak, yakındakileri uzaklaştırdı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Çatı katında hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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