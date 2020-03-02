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Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)
Haber Giriş: 02.03.2020 - 14:29,Son Güncelleme:/

Çorum’da 4 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

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Çorum’da 4 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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ÇORUM'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 kişi, tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ile koordineli olarak 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantıları olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen materyallere el konuldu. Sorguları tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 4 kişi 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Tutuklananlar arasında terör örgütünün bombalı eylemlerine karışanlar ile DEAŞ'ın sözde Bağdat Valisi yardımcısının korumasının da yer aldığı öğrenildi.

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