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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 16:19 | Son Güncelleme:

Çorum’da 327 kilo uyuşturucu imha edildi

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Çorum’da 327 kilo uyuşturucu imha edildi
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ÇORUM'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen çeşitli türlerde 327 kilo uyuşturucu madde, yakılarak imha edildi.

Kentte polis ve jandarma ekipleri tarafından, düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen 327 kilo esrar, Hint keneviri ve uyuşturucu haplar, Çorum- Samsun karayolu üzerinde bulunan atış poligonunda yakılarak, imha edildi.

Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel, güvenlik güçlerinin çok başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini belirterek, "Yakma çalışmasında bir yandan da gençlerimize insanlarımıza mesaj vermek istedik. Biz insanlarımızı, gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak istiyoruz, uzak dursunlar. Kendi sağlıklarını, kendi paralarını burada yandığı gibi yakmasınlar” dedi.

Çorum’da 327 kilo uyuşturucu imha edildi

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