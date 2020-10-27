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Haber Giriş: 27.10.2020 - 13:33 | Son Güncelleme:

Çorum'da 2 bin 653 litre kaçak içki ele geçirildi

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Çorum'da 2 bin 653 litre kaçak içki ele geçirildi
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Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 2 bin 653 litre kaçak içki ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak içki ile mücadele yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, merkez ilçeye Arpalık köyünde düzenlenen operasyonda, kaçak ve sahte alkollü içki imal edildiği tespit edilen iki ayrı şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 bin 650 litre fermente içki (şarap), 3 litre distile içki (rakı) ve 2 kilo anason ele geçirildi.
Şüpheli şahıslarla ilgili olarak başlatılan adli işlemin devam ettiği belirtildi.

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