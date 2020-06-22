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Tugay Göktürk - Muhammed Muttalip Yalçın ÇORUM (İHA)
Haber Giriş: 22.06.2020 - 09:42,Son Güncelleme:

Çorum'da 18 kişi mantardan zehirlendi

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Çorum'da 18 kişi mantardan zehirlendi
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Çorum'da yedikleri mantardan zehirlenen 18 kişi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mecitözü ilçesinde 8, merkez ve merkeze bağlı iki köyde 10 kişi doğadan topladıkları mantarları yedi.
Gece saatlerinde kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri şahıslar 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtileri görülen 18 kişiyi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen 18 kişinin tedavisi sürerken, 3'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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