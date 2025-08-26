Çorum'da 10 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ağaçlık alanda ölü bulundu

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 15:14

Çorum'un İskilip ilçesinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Eldivas Babayiğit'in (86), 10 gün sonra cansız bedeni bulundu.

İskilip ilçesi Sakarya Mahallesi’nde oturan Eldivas Babayiğit, 16 Ağustos’ta ekmek almak için evinden çıktı. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen Babayiğit’in ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis, jandarma, AFAD ve zabıta ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalara Samsun, Yozgat ve Çankırı’dan gelen AFAD ekipleri de katıldı. Eldivas Babayiğit’in bulunması için 115 kişilik ekip, 4 iz köpeği, dronlar, termal kameralar ve gece görüş sistemleri yardımıyla arama çalışmaları sürdü.

AĞAÇLIK ALANDA ÖLÜ BULUNDU

Babayiğit, bugün Uludere mevkisinde ağaçlık alanda ölü bulundu. Eldivas Babayiğit’in cesedinin bulunduğu alanda jandarma ekipleri çalışma yaptı. Babayiğit’in cansız bedeni İskilip Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

