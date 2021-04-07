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Haber Giriş: 07.04.2021 - 03:59 | Son Güncelleme:

Çorum Posta Kodu kaçtır? Çorum ili ve ilçelerinin Posta Kodları

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Çorum Posta Kodu kaçtır? Çorum ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları ülkemizde yapılan postacılık işlemlerini düzenleyen bir sistemdir. Posta kodları sayesinde ülkemiz içinde bir yerden bir yere ulaşımı sağlanacak belge ve kargolar hızlı ve sorunsuz bir şekilde varış adresine teslim edilir. Çorum ilinin ve Çorum ilindeki ilçelerin posta kodları nelerdir? Çorum il ve ilçelerinin tam liste posta kodu numaralarını sizler için derledik.

Posta kodları postacılık sistemi için gerekli olan 5 basamaklı sayılardan oluşan numaralardır.

 Çorum İlinin Posta Kodu Kaçtır?

 Çorum ilinin posta kodu 19000 numarasıdır. Bu numaranın yanına 3 haneli ilçe kodu eklendiği zaman Çorum ilinin hangi ilçesine kargo gönderileceği kolay ve hızlı bir şekilde belirlenebilir.

 Çorum İlçelerinin Posta Kodları

 Çorum ilinde 14 ilçe bulunur. Bu ilçelerin posta kodları özelleşmiş numaralardır. Çorum'daki mahallelerin posta kodları da içinde bulundukları ilçe posta kodu ile benzerdir. Çorum'da bulunan 14 ilçenin posta kodu aşağıda belirtildiği gibidir:

 Çorum Alaca İlçesi posta kodu: 19600

 Çorum Bayat posta kodu: 19800

 Çorum Boğazkale posta kodu: 19310

 Çorum Çorum Merkez posta kodu: 19000

 Çorum Dodurga posta kodu: 19060

 Çorum İskilip posta kodu: 19400

 Çorum Kargı posta kodu: 19900

 Çorum Laçin posta kodu: 19020

 Çorum Mecitözü posta kodu: 19700

 Çorum Oğuzlar (Karaören) posta kodu: 19070

 Çorum Ortaköy posta kodu: 19050

 Çorum Osmancık posta kodu: 19500

 Çorum Sungurlu posta kodu: 19300

 Çorum Uğurludağ posta kodu: 19410

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