Çorum Posta Kodu kaçtır? Çorum ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodları ülkemizde yapılan postacılık işlemlerini düzenleyen bir sistemdir. Posta kodları sayesinde ülkemiz içinde bir yerden bir yere ulaşımı sağlanacak belge ve kargolar hızlı ve sorunsuz bir şekilde varış adresine teslim edilir. Çorum ilinin ve Çorum ilindeki ilçelerin posta kodları nelerdir? Çorum il ve ilçelerinin tam liste posta kodu numaralarını sizler için derledik.
Posta kodları postacılık sistemi için gerekli olan 5 basamaklı sayılardan oluşan numaralardır.
Çorum İlinin Posta Kodu Kaçtır?
Çorum ilinin posta kodu 19000 numarasıdır. Bu numaranın yanına 3 haneli ilçe kodu eklendiği zaman Çorum ilinin hangi ilçesine kargo gönderileceği kolay ve hızlı bir şekilde belirlenebilir.
Çorum İlçelerinin Posta Kodları
Çorum ilinde 14 ilçe bulunur. Bu ilçelerin posta kodları özelleşmiş numaralardır. Çorum'daki mahallelerin posta kodları da içinde bulundukları ilçe posta kodu ile benzerdir. Çorum'da bulunan 14 ilçenin posta kodu aşağıda belirtildiği gibidir:
Çorum Alaca İlçesi posta kodu: 19600
Çorum Bayat posta kodu: 19800
Çorum Boğazkale posta kodu: 19310
Çorum Çorum Merkez posta kodu: 19000
Çorum Dodurga posta kodu: 19060
Çorum İskilip posta kodu: 19400
Çorum Kargı posta kodu: 19900
Çorum Laçin posta kodu: 19020
Çorum Mecitözü posta kodu: 19700
Çorum Oğuzlar (Karaören) posta kodu: 19070
Çorum Ortaköy posta kodu: 19050
Çorum Osmancık posta kodu: 19500
Çorum Sungurlu posta kodu: 19300
Çorum Uğurludağ posta kodu: 19410
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