Çorum Posta Kodu kaçtır? Çorum ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları postacılık sistemi için gerekli olan 5 basamaklı sayılardan oluşan numaralardır.

Çorum İlinin Posta Kodu Kaçtır?

Çorum ilinin posta kodu 19000 numarasıdır. Bu numaranın yanına 3 haneli ilçe kodu eklendiği zaman Çorum ilinin hangi ilçesine kargo gönderileceği kolay ve hızlı bir şekilde belirlenebilir.

Çorum İlçelerinin Posta Kodları

Çorum ilinde 14 ilçe bulunur. Bu ilçelerin posta kodları özelleşmiş numaralardır. Çorum'daki mahallelerin posta kodları da içinde bulundukları ilçe posta kodu ile benzerdir. Çorum'da bulunan 14 ilçenin posta kodu aşağıda belirtildiği gibidir:

Çorum Alaca İlçesi posta kodu: 19600

Çorum Bayat posta kodu: 19800

Çorum Boğazkale posta kodu: 19310

Çorum Çorum Merkez posta kodu: 19000

Çorum Dodurga posta kodu: 19060

Çorum İskilip posta kodu: 19400

Çorum Kargı posta kodu: 19900

Çorum Laçin posta kodu: 19020

Çorum Mecitözü posta kodu: 19700

Çorum Oğuzlar (Karaören) posta kodu: 19070

Çorum Ortaköy posta kodu: 19050

Çorum Osmancık posta kodu: 19500

Çorum Sungurlu posta kodu: 19300

Çorum Uğurludağ posta kodu: 19410

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