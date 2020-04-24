Çorum iftar saatleri 2020: Çorum'da iftar ve sahur vakitleri ne zaman? 2020 Çorum İmsakiye
Çorum'da iftar saat kaçta sorusu, Ramazan'ın ilk gününde oruçlarını açacak olan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Çorum'da ilk iftar ve sahur ne zaman? sorusu, Diyanet 2020 imsakiye bilgilerinde yer alıyor. İşte, Çorum iftar saatleri ve 2020 Çorum imsakiyesine göre sahur saatleri.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiye bilgilerine göre Çorum iftar saati yer alıyor. Çorum'da iftar ne zaman? sorusu bu ilde ikametlerini sürdürenler tarafından Ramazan'ın ilk günüde araştırılıyor. İşte, Çorum 2020 İmsakiye bilgileri ve iftar ve sahur saati.
ÇORUM'DA İFTAR VE SAHUR KAÇTA?
Çorum iftar vakti 19:35 olarak açıklandı. 25 Nisan Çorum sahur saati ise 04:05'te olacak.
2020 ÇORUM İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Sabah
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:07
|05:41
|12:43
|16:30
|19:35
|21:03*
|2
|25.04.2020
|04:05
|05:40
|12:43
|16:31
|19:36
|21:05
|3
|26.04.2020
|04:03
|05:39
|12:43
|16:31
|19:37
|21:06
|4
|27.04.2020
|04:01
|05:37
|12:43
|16:31
|19:38
|21:08
|5
|28.04.2020
|04:00
|05:36
|12:43
|16:32
|19:40
|21:09
|6
|29.04.2020
|03:58
|05:35
|12:43
|16:32
|19:41
|21:11
|7
|30.04.2020
|03:56
|05:33
|12:42
|16:32
|19:42
|21:12
|8
|01.05.2020
|03:54
|05:32
|12:42
|16:32
|19:43
|21:14
|9
|02.05.2020
|03:52
|05:31
|12:42
|16:33
|19:44
|21:15
|10
|03.05.2020
|03:51
|05:30
|12:42
|16:33
|19:45
|21:17
|11
|04.05.2020
|03:49
|05:28
|12:42
|16:33
|19:46
|21:18
|12
|05.05.2020
|03:47
|05:27
|12:42
|16:33
|19:47
|21:20
|13
|06.05.2020
|03:46
|05:26
|12:42
|16:34
|19:48
|21:21
|14
|07.05.2020
|03:44
|05:25
|12:42
|16:34
|19:49
|21:23
|15
|08.05.2020
|03:42
|05:24
|12:42
|16:34
|19:50
|21:24
|16
|09.05.2020
|03:41
|05:23
|12:42
|16:35
|19:51
|21:26
|17
|10.05.2020
|03:39
|05:21
|12:42
|16:35
|19:52
|21:27
|18
|11.05.2020
|03:37
|05:20
|12:42
|16:35
|19:53
|21:28
|19
|12.05.2020
|03:36
|05:19
|12:42
|16:35
|19:54
|21:30
|20
|13.05.2020
|03:34
|05:18
|12:42
|16:36
|19:55
|21:31
|21
|14.05.2020
|03:33
|05:17
|12:42
|16:36
|19:56
|21:33
|22
|15.05.2020
|03:31
|05:16
|12:42
|16:36
|19:57
|21:34
|23
|16.05.2020
|03:30
|05:16
|12:42
|16:36
|19:58
|21:36
|24
|17.05.2020
|03:28
|05:15
|12:42
|16:37
|19:59
|21:37
|25
|18.05.2020
|03:27
|05:14
|12:42
|16:37
|20:00
|21:39
|26
|19.05.2020
|03:26
|05:13
|12:42
|16:37
|20:01
|21:40**
|27
|20.05.2020
|03:24
|05:12
|12:42
|16:38
|20:01
|21:41
|28
|21.05.2020
|03:23
|05:11
|12:42
|16:38
|20:02
|21:43
|29
|22.05.2020
|03:22
|05:11
|12:42
|16:38
|20:03
|21:44
|30
|23.05.2020
|03:20
|05:10
|12:42
|16:38
|20:04
|21:46***
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