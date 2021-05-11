Çorum Emniyet Müdürü: Bayramda ara sokaklar da denetlenecek

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, bayramda alacakları tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İl genelinde 24 saat boyunca tam kapanma denetimlerinin devam ettiğini belirten Gülser, “Tüm ilçe merkezleri girişleri ile il merkezi girişlerinde 24 saat itibariyle yolcu otobüsleri ve özel seyahat araçlarında uygulamalarımız devam ediyor. Bu kapsamda il merkezimizdeki 13 ayrı noktada iki şehir girişinde toplam 230 personelle gün boyu uygulama yapıyoruz. Genel amacımız yasaklara uyulmasını ve halkımızın bu kapanma sürecini sağlıklı bir şekilde atlatmasını sağlamak” diye konuştu.

‘BAYRAM ZİYARETLERİ YAPMAYIN’

Tam kapanma süreciyle birlikte icra edilecek Ramazan Bayramı’nda vatandaşların özellikle yakın akraba çevrelerini ziyaret etmemelerini isteyen Gülser, "Çünkü doğal bir insan akışı, trafik ve temas olayı gerçekleşiyor, bu durum kapanma sürecinin amacını boşa çıkartıyor. Bu hususta insanların biraz daha sabırlı, duyarlı ve dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Vatandaşlarımızı genel anlamda yasaklara uymaları konusunda ikaz ediyoruz. 13 uygulama noktasının yanı sıra ara sokaklarda, kısmi açık olması muhtemel yerler önünde ve konutların bulunduğu ara sokaklarda da denetimler gerçekleştireceğiz" dedi.

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