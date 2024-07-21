Çorum ‘birlik’le  başardı: Kısırlaştırıp yaşattılar

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“Sokak hayvanları, bugünün konusu değil. Bana hep ‘Çocuklarımız saldırgan köpekler yüzünden okula gidemiyor’, ‘Sokağa çıkamıyoruz’ şikâyetleri geliyordu. Beni en çok üzen olay da şu olmuştur. Bir sokak köpeği 14 yaşında bir çocukla oynamak istiyor, kuyruk sallıyor. Korkan çocuk, saldırdığını düşünüp kaçarken köpek peşinden koşuyor. Orta refüje düşen çocuğumuzun dalağı patlıyor. Böyle acı örnekler var. Sokak hayvanları konusu siyaset üstü. İktidar ve muhalefet kavgasız gürültüsüz, oturup konuşarak bu sorunu çözmeli.

Dr. Halil İbrahim Aşgın

BİRLİK KURDUK TÜZÜK HAZIRLADIK

Arzu edilen hayvanseverleri de sokak hayvanlarından korkup sabah okula, namaza giderken sıkıntı yaşayan insanları da memnun edecek orta yollu bir çözüm bulmaktı. Sokak hayvanlarıyla ilgili olarak vicdan ve merhamet eksenli bir yaklaşımımız var. Bu sorunu topyekûn ele almak gerekiyor. 30 Ekim 2022’de Cumhurbaşkanımızın kararı ve tensipleriyle Çorum Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği’ni kurduk. Tüzüğümüzü hazırladık. Birlik sadece köpekler değil kediler, sokağa terk edilmiş atlar, eşeklerin de bakım ve rehabitasyonunu üstlendi.

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6 AYDA 5 BİN KÖPEK KISIRLAŞTIRDIK

Birliğe kentin 13 ilçesindeki 16 belediye, iki belde ve 757 köy dahil edildi, başkanı ise Vali Bey. Kısırlaştırma, doğal yaşam alanları ve bakımları için mali kaynağın nasıl olacağını düşündük. Üye tüm belediyeler ve özel idare bir yıl önce gerçekleşen gelir bütçesinin binde 5’ini birliğe aktarıyor. Ödemesini yapmayanların ödemeleri İller Bankası gelirlerinden kesiliyor. Köpek popülasyonunu azaltmak için köyler dahil çok hızlı bir kısırlaştırmaya başladık. Birliğimiz 11 aydır faaliyette. Altı ayda hizmet alımı yoluyla beş bin sokak köpeğini kısırlaştırdık. Çorum’da sokak köpeklerinin sayısı gözle görülür şekilde azaldı. Mali güçlük nedeniyle ilçe belediyeleri ve köylerde kısırlaştırma yapılamıyordu. Köpekler kamyonla il sınırlarına bırakılıyor. Hizmet alımı ile ihaleye çıkarak başladık. Birlik bütçesi ile ilk kez köylerde de kısırlaştırma yaptık. Kısırlaştırmalar birlik marifetiyle sürekli devam ediyor.”

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SOKAKLARA BIRAKMIYORUZ

- “Mevcut yasa şu anda bize, ‘Yakala, kısırlaştır, hastaysa bak, sonra aldığın yere bırak’ diyor. Biz ilaveten şöyle yaptık. Çorum il sınırlarını dört bölgeye ayırdık. Bu dört bölgede doğal yaşam alanları oluşturuyoruz. 75 bin metrekarelik alan tahsisi yapıldı. Kısırlaştırılan bu köpeklerimizi sokağa bırakmayacağız.

Doğal yaşam alanlarında yaşayacaklar. Beslenme yerleri, köpek kulübeleri, veteriner noktaları yapılıyor.

KEDİ VİLLALARI DA VAR

Bu doğal yaşam alanlarında bakım ve rehabilitasyonları yapılacak. Hayvan hastanesi ve rehabilitasyon merkezi de açtık. Sokak kedileri için de ‘Kedi Villa’ adında bir barınağımız var.

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MAMA ÜRETECEĞİZ

Çorum’da Halk Et diye bir markamız var. Türkiye’deki tüm Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kavurmasını verecek büyüklükte bir tesis. Sıfır atık konsepti ile mezbahımızdaki artıklardan sokak hayvanları için yaş mama üretmek üzere bir fabrika kuracağız.”