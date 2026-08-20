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Çorum Belediye Başkanı Aşgın’ın bulunduğu araç kazaya karıştı

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#Çorum Belediye Başkanı#Halil İbrahim Ağın#Trafik Kazası
Çorum Belediye Başkanı Aşgın’ın bulunduğu araç kazaya karıştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 20:00

ÇORUM Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın içerisinde bulunduğu belediyeye ait Togg marka cip, bir iş yeri açılışına giderken zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada Aşgın ve beraberindekiler yara almazken, 4 araçta maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 11.30 sıralarında Ata Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinin açılışına gitmek üzere yola çıkan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın içerisinde bulunduğu cip, aynı yönde giden ve içerisinde basın görevlilerinin bulunduğu belediyeye ait otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, park halindeki araçlara çarparak zincirleme kazaya neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazaya karışan 4 araçta maddi hasar oluştu. Başkan Aşgın ile beraberindekilerin kazayı yara almadan atlattığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobillerin çarpışma anı yer aldı.

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Çorum Belediye Başkanı Aşgın’ın bulunduğu araç kazaya karıştı

 

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#Çorum Belediye Başkanı#Halil İbrahim Ağın#Trafik Kazası

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