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Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan semt pazarı denetimi... Meyve sebze atıklarını görünce esnafı uyardı

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#Çorum#Halil İbrahim Aşgın#Semt Pazarı
Çorum Belediye Başkanı Aşgından semt pazarı denetimi... Meyve sebze atıklarını görünce esnafı uyardı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 10:03

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, semt pazarını denetledi, ardından pazarcı esnafına temizlik konusunda uyarıda bulundu.

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Son günlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, sebze ve meyve atıklarından kaynaklanan kötü koku ve haşere üremesi gibi sorunlara karşı Çorum Belediyesi tarafından yoğun bir temizlik mücadelesi başlatıldı. Bu kapsamda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Temizlik İşleri Müdürü Engin Türkol ile birlikte kentte bulunan semt pazarını denetledi.

Yerlere atılan sebze ve meyve atıklarını gören Başkan Aşgın, pazar sonrası tezgah kapatan esnaflara “Sebze ve meyve atıklarını neden yere atıyorsunuz. En azından sizlere dağıtılan poşetlere koysaydınız. Temizlik personeli de Allah kulu, biz de Allah kuluyuz. Bugün özellikle pazar sonrası yerlere kim ne atıyor onlara bakmaya geldim. Baktım ki, her yerde çöp var. Esnaflarımız tezgahlarını kapatırken çöpler en azından tarafımızca dağıtılan poşetlere ya da konteynıra atılmalıdır” dedi.

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Daha sonra Başkan Aşgın, pazar yerlerinin temizliği, düzeni ve halkın güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesine dikkat çekerek, pazar yerinden ayrıldı.

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#Çorum#Halil İbrahim Aşgın#Semt Pazarı

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