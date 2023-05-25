Çoruh Nehri'ne düşen kamyon 3 gün sonra çıkartıldı! Sürücü kayıp

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Artvin'in Şavşat ilçesinde Salı günü kamyonuyla düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolan sürücü için arama çalışması devam ediyor.

AFAD koordinesinde, jandarma, UMKE, JAK, Çoruh Arama Kurtarma, Hopa Deniz Polisi ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden oluşan 110 kişi bölgede çalışmasını sürdürüyor.

Kazanın meydana geldiği yerden itibaren başlatılan çalışmada ekipler şu ana kadar bir ize rastlamadı.

Öte yandan ilkbahar yağışlarıyla mevsimin en coşkun dönemi olması nedeniyle suya düşen kamyon vinç yardımıyla 3 gün sonra çıkartıldı.