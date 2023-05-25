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Çoruh Nehri'ne düşen kamyon 3 gün sonra çıkartıldı! Sürücü kayıp

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#Artvin#Şavşat#Çoruh Nehri
Çoruh Nehrine düşen kamyon 3 gün sonra çıkartıldı Sürücü kayıp
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 11:42

Artvin’in Şavşat ilçesinde 3 gün önce kamyonuyla Çoruh Nehri'ne düşen sürücü Zübeyir Topal’ı arama çalışmaları devam ediyor. Mevsimin en coşkun dönemini yaşayan Çoruh nehrine düşen kamyon 3 gün sonra vinç yardımıyla çıkartıldı.

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Artvin'in Şavşat ilçesinde Salı günü kamyonuyla düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolan sürücü için arama çalışması devam ediyor.

AFAD koordinesinde, jandarma, UMKE, JAK, Çoruh Arama Kurtarma, Hopa Deniz Polisi ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden oluşan 110 kişi bölgede çalışmasını sürdürüyor.

Kazanın meydana geldiği yerden itibaren başlatılan çalışmada ekipler şu ana kadar bir ize rastlamadı.

Öte yandan ilkbahar yağışlarıyla mevsimin en coşkun dönemi olması nedeniyle suya düşen kamyon vinç yardımıyla 3 gün sonra çıkartıldı.

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#Artvin#Şavşat#Çoruh Nehri

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