Coronado Adası’nı yüzen ilk Türk

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İSTANBUL’da uzun yıllar farklı şirketlerde mühendis olarak çalışan 59 yaşındaki Ragıp Vural Tandoğan, 10 yıl öce başladığı yüzmede bir başarıya imza attı. İş yoğunluğu nedeniyle spordan uzaklaşan Tandoğan, kilo vermek ve daha sağlıklı yaşamak için küçük yaşta meraklı olduğu yüzmeye tekrar başladı. Arkadaşlarının da cesaretlendirmeyle uluslararası yarışmalara da katılan Tandoğan 10 yılda 9 farklı maratonda başarı elde etti. Tandoğan, bu maratonları şöyle sıraladı: “İlk olarak 2016’da Cebelitarık Boğazı’nı geçtim. Yaklaşık 15-16 kilometreydi. Daha sonra aynı yıl 30 Ağustos’ta Manş Tüneli’ni yüzdüm. Daha sonra Catalina Kanalı, Manhattan Boğazı, Anacapa Adası, Tahoe Gölü gibi yerlerde yüzdüm. Bu senede 6 Ağustos’ta Coronado Adası’nı yüzdüm.”

MARATONU BİTİREN 106. KİŞİ

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Coronado Adası’nı 5 saat 50 dakikada tamamladığını belirten Tandoğan, bu maratonu bitiren ilk Türk, dünyada da 106’ncı kişi olduğunu söyledi. Yüzerken yorgunluğa bağlı olarak yaşadığı sıkıntılar ile ilgili konuşan Tandoğan, “18.6 kilometrelik adanın okyanus tarafında kalan bir fener vardı. Ben bilmediğim için fenere yaklaştıkça vapur sesi geldiğini düşündüm. Karanlıkta böyle yanılsamalar da oluyor sonrasında onun fener olduğunu anladım. Daha sonra yüzerken birden sis çöktü. Hiçbir şey göremiyorsunuz, nereye gidiyoruz, daha çok mu var bitişe gibi endişelerim oldu” ifadelerini kullandı. Tandoğan “Hiçbir şey için geç değil, herkes istediği yaşta başlayabilir. Yeter ki istesin, çalışsın, azmetsin” diye konuştu.

SIRADAKİ HEDEF MALAWİ GÖLÜ

Bundan sonraki hedefinin ekim ayında Afrika’da Malawi Gölü’nde yüzmek olduğunu belirten Tandoğan, “Orada şu anda maymun çiçeği hastalığı çıktı, o engellemezse ekim ayında Malawi Gölü’nde 24 kilometrelik bir hedefim var” dedi.