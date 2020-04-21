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DHA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 15:05,Son Güncelleme:

Corona'dan vefat eden doktora böyle veda ettiler...

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Yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Aile Hekimi Doktor Yavuz Kalaycı için görevli olduğu Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi önünde anma töreni düzenlendi.

Kalaycı'nın meslektaşları, ellerinde karanfillerle Nişanca Aile Sağlığı Merkezi önünde toplandı. Kalaycı'nın fotoğrafını taşıyan meslektaşları, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Doktorlar ve sağlık çalışanları, daha sonra Kalaycı'nın çalıştığı masaya karanfil bıraktı.

Coronadan vefat eden doktora böyle veda ettiler...

Gazetecilere açıklama yapan İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Kutbettin Demir, Kalaycı'nın görev şehidi sayılması gerektiğini söyledi. Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nin isminin, Doktor Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak değiştirilmesi yönünde talepte bulunduklarını belirten Demir, "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle bu konuyu görüştük. Onlar da bu şekilde düşüncelerinin olduğunu, bakanlığa bu yönde yazı yazdıklarını ve onay gelince Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nin isminin Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak değişeceğini bize beyan ettiler." dedi.

Coronadan vefat eden doktora böyle veda ettiler...

Kalaycı'nın birer hafta arayla anne ve babasının da Corona Virüsü nedeniyle vefat ettiğini anlatan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doktor Yavuz Kalaycı'nın meslektaşlarına emanet ettiği 6 ve 10 yaşındaki kız çocuklarının bize emanet olduğunu ve o emanete sahip çıkacağımızı, en güçlü şekilde söylemek istiyorum. Hem kendi hem de anne ve babası yakın dönemde hastalandılar. Önce babasını daha sonra annesini kaybetti. Aynı dönemde entübe olarak yaşam mücadelesi verdi. İşini de çok seviyordu, 32 yılık bir hekimdi."

Coronadan vefat eden doktora böyle veda ettiler...

Kutbettin Demir, sosyal medyadaki Kalaycı'nın kardeşinin vefat ettiği, eşinin yoğun bakımda olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını sözlerine ekledi.

Coronadan vefat eden doktora böyle veda ettiler...

Öte yandan, durumu öğrenen Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, Doktor Yavuz Kalaycı'nın iki kızına ömür boyu eğitim bursu vereceklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

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