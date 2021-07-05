Corona virüsüyle mücadelede dikkat çeken iki şehir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün kamuoyuyla paylaştığı yeni corona virüsü ekranı aşılamanın il il nasıl seyrettiğini de gözler önüne seriyor.

Test sayısı, vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen hasta sayısının da yer aldığı tabloda, aşılamada 1. doz Türkiye ortalaması ve 2. doz Türkiye ortalaması da görülebiliyor. 3. doz aşılamanın da başlamasıyla toplam doz miktarı da tablodan takip edilebiliyor.

Türkiye genelinde il il aşılama rakamlarına bakılınca Muğla'nın aşı seferberliğinde ilk sırayı alması dikkat çekti. Muğla'da aşılama yüzdesi yüzde 79.8 olarak kayıtlara geçti. Aşılama yüzdesi en düşük olan şehir ise yüzde 27.3 ile Siirt oldu.

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