Corona virüsüyle mücadelede dikkat çeken iki şehir
Türkiye'de corona virüsüyle (koronavirüs) ilgili gelişmelerin takip edildiği yeni ekranda ülke genelinde aşılama oranları da yer alıyor. Buna göre; salgınla savaşta aşıyı en ciddiye alan şehir Muğla oldu. Muğla'da aşılama yüzdesi yüzde 79.8 olarak kayıtlara girdi. Yüzde 27.3 ile Siirt ise aşılama yüzdesinin en düşük olduğu şehir oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün kamuoyuyla paylaştığı yeni corona virüsü ekranı aşılamanın il il nasıl seyrettiğini de gözler önüne seriyor.
Test sayısı, vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen hasta sayısının da yer aldığı tabloda, aşılamada 1. doz Türkiye ortalaması ve 2. doz Türkiye ortalaması da görülebiliyor. 3. doz aşılamanın da başlamasıyla toplam doz miktarı da tablodan takip edilebiliyor.
Türkiye genelinde il il aşılama rakamlarına bakılınca Muğla'nın aşı seferberliğinde ilk sırayı alması dikkat çekti. Muğla'da aşılama yüzdesi yüzde 79.8 olarak kayıtlara geçti. Aşılama yüzdesi en düşük olan şehir ise yüzde 27.3 ile Siirt oldu.