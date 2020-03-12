Corona virüsün nezle ve gripten farkı ne

“Grip başından itibaren ağır başlar ancak koronavirüs hafif başlayıp 5-7 gün sonra ağırlaşır. Fakat bu ayrımı yapmak zor, hastalarımız hekim muayenesini ihmal etmemeli. Bu hastalık genellikle elle bulaşıyor. Elimizi yüzümüze götürme alışkanlığını azaltmak gerekiyor.



ATEŞ EN ÖNEMLİ BELİRTİ



Kovid-19 virüsünde ateş, yorgunluk ve kuru öksürük sıklıkla; burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve ishal gibi semptomlar nadiren görülüyor. Solunum güçlüğü hastalığın ilerleyen safhasında ortaya çıkıyor. Koronavirüste hapşırma belirtisi görülmüyor. Nezle ve soğuk algınlığında ise kuru öksürük, solunum güçlüğü ve ishal görülmez. Burun akıntısı ve tıkanıklığı, boğaz ağrısı ile hapşırık sıklıkla görülür. Ateş ve gözlerde sulanma nadiren ortaya çıkar. Gripte de ateş, yorgunluk, kuru öksürük ve vücut ağrısına sık rastlanır. Öksürük, hapşırık, burun akıntısı ve tıkanıklığı, boğaz ağrısı gibi semptomlar zaman zaman görülebilir.”