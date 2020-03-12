MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCorona virüsün nezle ve gripten farkı ne
GeriGündem Corona virüsün nezle ve gripten farkı ne
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ece Çelik
Haber Giriş: 12.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Corona virüsün nezle ve gripten farkı ne

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
Corona virüsün nezle ve gripten farkı ne
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, Hürriyet’e nezle, alerji ve koronavirüs arasındaki farkları anlattı:

“Grip başından itibaren ağır başlar ancak koronavirüs hafif başlayıp 5-7 gün sonra ağırlaşır. Fakat bu ayrımı yapmak zor, hastalarımız hekim muayenesini ihmal etmemeli. Bu hastalık genellikle elle bulaşıyor. Elimizi yüzümüze götürme alışkanlığını azaltmak gerekiyor.

ATEŞ EN ÖNEMLİ BELİRTİ

Kovid-19 virüsünde ateş, yorgunluk ve kuru öksürük sıklıkla; burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve ishal gibi semptomlar nadiren görülüyor. Solunum güçlüğü hastalığın ilerleyen safhasında ortaya çıkıyor. Koronavirüste hapşırma belirtisi görülmüyor. Nezle ve soğuk algınlığında ise kuru öksürük, solunum güçlüğü ve ishal görülmez. Burun akıntısı ve tıkanıklığı, boğaz ağrısı ile hapşırık sıklıkla görülür. Ateş ve gözlerde sulanma nadiren ortaya çıkar. Gripte de ateş, yorgunluk, kuru öksürük ve vücut ağrısına sık rastlanır. Öksürük, hapşırık, burun akıntısı ve tıkanıklığı, boğaz ağrısı gibi semptomlar zaman zaman görülebilir.”

False
Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle