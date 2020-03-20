Corona virüsü yerli tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti nerede yaptırılır?

Corona virüse karşı hızlı tanı kitlerinin geliş tarihi belli oldu. öte yandan yerli tanı kiti hakkındaki çalışmalarda da son aşamaya gelindi. Sağlık Bakanı Koca, yerli tanı kiti hakkında bilgileri paylaşmıştı. İşte, corona virüsü teşhis kitleri hakkında ayrıntılar...

Bakan Koca'nın açıklamasının tamamı şöyle;

Hastalığın teşhisinde güvenilir ve hızlı sonuç vermek adına kendi tanı kitimizi geliştirdik. Amerika'dan 500 bin tanı kiti sipariş aldık ve bunları verdik. Laboratuvarımızda 40 gündür kullanılan yerli tanı kiti kısa zamanda rağbet görerek başka ülkelere de bu şekilde satılmış oldu. Yedisi İstanbul'da olmak üzere farklı illerimizde bugün itibarıyla 18 laboratuvarımızda tanı koymak üzere analiz yapıldığını söylemiştim. Yakında neredeyse bütün büyükşehirlerde test yapabilir olacağız. Ayrıca özellikle önümüzdeki bir, iki gün içerisinde, yarın sabah itibarıyla olma ihtimalini yüksek gördüğümüz, hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Çin'de geliştirilen antijen üzerinden hızla sonuç verebilen, tarama amaçlı olan bu tanı kitini bütün illerimize vererek, pozitif çıktığında referans laboratuvarımızda doğrulamak üzere bir planlama yaptığımızı, sabah itibariyle bugün kargoya verilip yarın geleceğini buradan müjdelemek istiyorum.

YERLİ CORONA VİRÜSÜ TEST KİTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından COVİD-19 (yeni tip korona virüsü) için geliştirilen yerli tanı kitine ilişkin laboratuvar görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde yerli tanı kitine ilişkin uygulama detayları yer alıyor. Konuya ilişkin bilgi veren Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu da yerli üretim kit ile tanı koyma süresinin ciddi şekilde düştüğüne işaret etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve dünyadaki bazı merkezlerin korona virüsü ile ilgili bazı spesifik testleri tasarlayarak yayımladıklarını hatırlatan Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, “Bunlar DSÖ Literatüründe yer alıyordu. Biz de bu kaynakları izleyerek laboratuvarımızda halihazırda mevcut olan Pan korona virüsü PCR dediğimiz yöntemi kullanmak ile beraber acaba Covid-19’a yönelik gerçek zamanlı PCR testini uygulamaya sokabilir miyiz diye araştırdık ve bu konuyla ilgili merkezlerle temasa geçerek bu testte kullanılacak önemli bir bileşen olan ‘primer probların siparişini verdik. Daha sonra yine yerli üretim bir enzim ile beraber bu primerler geldikten sonra yerli kaynaklarımız kullanılarak gerçek zamanlı bir kitin optimizasyon çalışmalarını yaptık. İlk optimizasyon çalışmalarında kullanılmak üzere yine laboratuvarımız tarafından uluslararası merkezlerden pozitif kontroller de talep edildi ve böylece yeni tanımlanacak olan bir ajanın ülkemizde tanı kapasitesini oluşturmaya yönelik adımları attık. İlk sonuçlar da çok yüz güldürücüydü. Süreç içerisinde artık daha öncesinden kullandığımız testten sonra bu yerli üretim kitin geliştirilerek laboratuvarımızda rutin uygulamaya koyduk. Şu anda bu geliştirmiş olduğumuz kitte şüpheli gönderilen olası vaka tanımına uygun örneklerin analizi yapılmakta.Örnek geldikten sonra örneğin bir hazırlanma süreci vardır. Daha sonra PCR dediğimiz moleküler testin kendisi yaklaşık 90 dakika sürmekte” diye konuştu.

ÇİN'DEN HIZLI TANI KİTİ

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle mücadele önemli yer tutacak olan hızlı tanı kitlerinin Çin Halk Cumhuriyetinden Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili planlanan tarih de belli oldu. Son anda bir değişiklik olmaması halinde Şanghay'dan İstanbul'a Turkish Cargo'nun geniş gövde kargo uçaklarıyla taşınacak test kitlerinin 23 Mart tarihi itibarıyla Türkiye'de olması planlanıyor.

Koronavirüsle mücadelede hızlı tanı kitleri kısa sürede daha fazla kişiye test yapılmasında etkin rol oynayacak. Dünya çapında etkisini sürdüren ve son dönemde Türkiye'de de de etkili olan koronavirüs tespitinde kullanılacak Çin’de geliştirilen hızlı tanı kitleri Şanghay'dan İstanbul'a getirilecek.

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) edindiği bilgilere göre Turkish Cargo'nun geniş gövde kargo uçaklarıyla taşıyacağı hızlı tanı kitlerinin 23 Mart tarihi itibarıyla Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. İlk etapta yarım ton ağırlığına denk gelecek kitler, Türkiye'deki vaka tespitinde daha hızlı sonuç almak için değerlendirilecek. Turkish Cargo'nun Boeing 777 tipi dev kargo uçağının, Çin yerel saati ile 21 Mart gece yarısı TK 6483 seferi ile içinde hızlı tanı kiti ve ekstra diğer kitlerle beraber havalanması planlandı. Son dakika bir değişiklik olmaması halinde uçak 23 Mart pazartesi Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak.