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Özkan ARSLAN/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 12.04.2020 - 14:04,Son Güncelleme:

Corona Virüsü yenen Yargıtay üyesi taburcu oldu

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Corona Virüsü yenen Yargıtay üyesi taburcu oldu
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Ankara'da Corona Virüse yakalanan Yargıtay üyesi Ender Şener, tedavi gördüğü hastaneden iyileşerek taburcu oldu.

Yargıtay tarafından 4 Mart'ta yapılan açıklamada, Ender Şener'in enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve Corona Virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. O tarihten beri tedavi gören Şener, hastalığı yenerek taburcu edildi. Şener'in, son test  sonucunun negatif çıktığı, sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi. Öte yandan, Yargıtay üyeleri arasında başka bir Corona Virüs pozitif vakası tespit edilmediği öğrenildi.

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