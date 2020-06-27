Corona virüsü yenen Sude Naz'dan duygulandıran mektup

Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Hastanesi'nde, Covid-19 tanısı konulan çocuklar tedavi gördü. Koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu olan çocuklardan bazıları, tedavileri boyunca kendileri ile ilgilenen doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarına, mektup yazarak duygu ve düşüncelerini iletip, teşekkür etti. Sağlık çalışanları, çocukların mektuplarıyla duygulandı.



'TEDİRGİNLİK, HASTALIĞI YENME MOTİVASYONUNA DÖNÜŞTÜ'



Üniversiteye giriş sınavına hazırlanan ve anne babası da sağlık çalışanı olan Gülnida Beyler mektubunda, pandemi sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına minnet duyduğunu ifade etti. Beyler, hastaneye ilk yatışındaki tedirginliğinin klinikte kendisine gösterilen ilgi ve şefkat sayesinde yerini hastalığı yenme motivasyonuna dönüştüğünü dile getirdi. Beyler, tedavi sürecinde tüm kurallara uyarak hastalığı yendiğini ve bunda ona sürekli moral veren klinik çalışanlarının payının büyük olduğunu anlattı.



'BİRAZ SABIR LAZIM, KENDİNİ SAKIN ÜZME'



11 yaşındaki Sude Naz Çetin de ayrılırken odasına not bıraktı. Sude Naz Çetin'in, mektubunda sağlık çalışanlarının kendisine kardeşleri, çocukları gibi davranmaları nedeniyle çok duygulandığını, zorlu tedavi sürecini bu sayede kolay atlattığını dile getirerek, odaya kendisinden sonra gelecek hastaya da moral vermeye çalışması herkesi duygulandırdı. Çetin, "Bu odaya gelen koronavirüslü kişi bilsin ki bu odadan çıkacak. Ama biraz sabır lazım. Kendini sakın üzme. Sıkılsam da koronavirüsü yendim, dediğim gibi üzülme sakın. Buradaki doktorlar çok başarılı" ifadesini kullandı.



'BİZİM EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ OLDULAR'



Koordinatör Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, çocukların bıraktığı mektupların motivasyonlarını artırdığını belirtti. Surel, çocukların memnuniyet duygularını ifade ederek sağlık çalışanlarına moral verme gayreti içinde olmaları ve bu konudaki farkındalıklarının sağlık çalışanlarını çok mutlu ettiğini belirterek, "Bu yaşta bile bizlere moral vermeye çalışan güzel gönüllü çocuklarımız oldukça gelecekten hiç korkmayız biz. Sağ olsunlar bu pandemi sürecinde milletimiz bize destek olmak için çok çabaladı, her yaştan destek gördük, bizim en büyük motivasyonumuz oldular. Herkese teşekkür ederiz. Bu küçük yaşında hem sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi hem de kendisinden sonra tedavi olmak üzere aynı hasta odasına gelecek olan arkadaşına moral vermeyi düşünebilme farkındalığından dolayı Sude Naz'a, Ankara Şehir Hastanesi ailesi olarak teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.