Corona virüsü yenen Özlem hemşireden anlamlı mesaj

Turhal Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan evli ve 2 çocuk annesi hemşire Özlem Şirinyaşar, 24 Mart'ta acil servise gelen bir hastaya yaptığı müdahale sırasına koronavirüse yakalandı.



Turhal Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından Şirinyaşar, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tokat Devlet Hastanesi'nde 4 günlük tedavi sonrası Şirinyaşar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yaklaşık 6 gün süren tedavinin ardından testleri negatif çıkan hemşire Özlem Şirinyaşar, 6 Nisan'da hastaneden taburcu edildi.



14 gün boyunca evinde kontrol altında tutulan Şirinyaşar, bugün hastanedeki görevine meslektaşlarının alkışları arasında başladı.



Zorlu bir süreç atlattığını ifade eden Şirinyaşar, "Görevime tekrar başlamanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyim. Aynı zamanda büyük bir heyecan yaşıyorum. Şu anda herkesin korktuğunu yaşamış olsam da kendimi çok şanslı görüyorum.



Bu konuda dikkatli ve özverili insanlarla çalışmak büyük bir avantajlı benim için. Enfekte olan bir hastanın görüntüleri izlenerek yakın temasta bulunduğum belirlendi ve test yapılması gerektiği tanısına varıldı. Hastane yönetiminin dikkati sayesinde erken tanı, tedavi sürecim çok olumlu bir şekilde etkiledi. Başta Sağlık Bakanımıza, tüm sağlık çalışanlarına, aileme bana umut oldukları için teşekkür ederim. Şimdi umut olma sırası bende" dedi.



'BUGÜN MESLEĞE BAŞLADIĞIMIN İLK GÜNÜ GİBİ'



Tedavi sürecinin tamamlanıp görevine döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Şirinyaşar, "Görevimi bırakmayı hiç düşünmedim. Arkadaşlarımı asla yalnız bırakamam. Böyle bir mücadele onlarla beraber devam edeceğimi biliyorlardı.



Kısa zamanda toparlandım ve onlarla beraberim. Hastaneye döndüğümde yeninden doğmuş gibi hissettim.



Ben moral ve motivasyonumu hiç bozmadım. Biraz da beslenmeye dikkat ettiğin zaman bu iş oluyor. Bugün mesleğe başladığımın ilk günü gibi" ifadelerini kullandı.



Turhal Devlet Hastanesi Başhekimi Dursun Tüzün ise Özlem hemşirenin görevine tekrar başlaması nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.