Corona virÃ¼sÃ¼ yenen kadÄ±n, saÄŸlÄ±kÃ§Ä±larÄ±n alkÄ±ÅŸlarÄ±yla taburcu edildi

Bursa ValiliÄŸi'nden dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kentte koronavirÃ¼s nedeniyle hastanede tedavi gÃ¶rÃ¼p, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 19'a Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Bu kiÅŸilerin, evlerinde de 14 gÃ¼n karantinada kalacaÄŸÄ± ifade edildi.



Valilik bugÃ¼n de sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden, hastalÄ±ÄŸÄ± yenip saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸan kiÅŸinin hastane Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini paylaÅŸtÄ±. 'Ä°lÃ§elerimizden GÃ¼zel Haberler Gelmeye Devam Ediyor. Gelen Bu GÃ¼zel Haberlerle UmutlarÄ±mÄ±z Daha da BÃ¼yÃ¼yor... YaÅŸam Ä°Ã§in.' notuyla paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde,Â adÄ± aÃ§Ä±klanmayan kadÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n alkÄ±ÅŸlarÄ± eÅŸliÄŸinden hastaneden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â