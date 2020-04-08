MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriCorona virüsü yenen kadÄ±n, saÄŸlÄ±kçÄ±larÄ±n alkÄ±ÅŸlarÄ±yla taburcu edildi
GeriGÃ¼ndem Corona virüsü yenen kadÄ±n, saÄŸlÄ±kçÄ±larÄ±n alkÄ±ÅŸlarÄ±yla taburcu edildi
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Gündem
Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)
Haber GiriÅŸ: 08.04.2020 - 15:02,Son GÃ¼ncelleme:/

Corona virüsü yenen kadÄ±n, saÄŸlÄ±kçÄ±larÄ±n alkÄ±ÅŸlarÄ±yla taburcu edildi

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Corona virüsü yenen kadÄ±n, saÄŸlÄ±kçÄ±larÄ±n alkÄ±ÅŸlarÄ±yla taburcu edildi
Abone Olgoogle-news

BURSAâ€™da koronavirÃ¼s(corona virÃ¼s) tedavisi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸan kadÄ±n hasta, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n alkÄ±ÅŸlarÄ± eÅŸliÄŸinde taburcu edildi. Valilik o anlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini, â€˜GÃ¼zel haberler gelmeye devam ediyorâ€™ ifadeleriyle paylaÅŸtÄ±.

Bursa ValiliÄŸi'nden dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kentte koronavirÃ¼s nedeniyle hastanede tedavi gÃ¶rÃ¼p, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 19'a Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Bu kiÅŸilerin, evlerinde de 14 gÃ¼n karantinada kalacaÄŸÄ± ifade edildi.

Valilik bugÃ¼n de sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden, hastalÄ±ÄŸÄ± yenip saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸan kiÅŸinin hastane Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini paylaÅŸtÄ±. 'Ä°lÃ§elerimizden GÃ¼zel Haberler Gelmeye Devam Ediyor. Gelen Bu GÃ¼zel Haberlerle UmutlarÄ±mÄ±z Daha da BÃ¼yÃ¼yor... YaÅŸam Ä°Ã§in.' notuyla paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde,Â adÄ± aÃ§Ä±klanmayan kadÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n alkÄ±ÅŸlarÄ± eÅŸliÄŸinden hastaneden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

Corona virÃ¼sÃ¼ yenen kadÄ±n, saÄŸlÄ±kÃ§Ä±larÄ±n alkÄ±ÅŸlarÄ±yla taburcu edildi

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle