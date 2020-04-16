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Gündem
Murat SOLAK/Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2020 - 11:06,Son Güncelleme:

Corona Virüsü yenen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu taburcu oldu

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Corona Virüsü yenen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu taburcu oldu
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Corona Virüsü yenen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu taburcu oldu.

Yeşilköy Acıbadem Hastanesi'nde Corona Virüs testi pozitif çıkan ve Corona Virüs tedavisi sonrası iyileşen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu taburcu oldu. Tutluoğlu, hastane çıkışı doktorlar, hemşireler ve diğer hastane çalışanları tarafından alkışlarla evine uğurladı.

"ÇOK FARKLI BİR DUYGU"

Hastane çıkışında basın mensuplarına konuşan Tutluoğlu, "Zaten bu hastanenin çalışanıyım. İşin doktor kısmındayken hasta kısmını da yaşamış oldum. Çok farklı bir duygu. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Corona Virüsü yenen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu taburcu oldu

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