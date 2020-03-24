MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCorona Virüsü testine geldiler! Mesafe kuralına uymadılar...
GeriGündem Corona Virüsü testine geldiler! Mesafe kuralına uymadılar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 14:36,Son Güncelleme:/

Corona Virüsü testine geldiler! Mesafe kuralına uymadılar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Corona Virüsü testine geldiler! Mesafe kuralına uymadılar...
Abone Olgoogle-news

İstanbul Bakırköy'de Corona Virüsü şüphesiyle test yaptırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Çok sayıda vatandaş test yaptırmak için Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi.

Corona Virüsü testine geldiler Mesafe kuralına uymadılar...

Test yaptırmak isteyenler, hastane bahçesinde uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta bekleyen vatandaşların salgının bulaşmaması için en az 1 metre olan mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Corona Virüsü testine geldiler Mesafe kuralına uymadılar...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle