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Haber Giriş: 11.04.2020 - 11:51,Son Güncelleme:

Corona Virüsü testi pozitif çıktı, polislere dehşeti yaşattı

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Adana’da Corona Virüsü testi pozitif çıkan bir kişi, hastaneden kaçıp kırık cam parçasını boynuna dayayıp intihar etmek istedi. 1 kilometre boyunca polisleri peşinden koşturan adam, yakalanarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hamit S. isimli vatandaş yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Adana Şehir Hastanesine başvurdu. Corona Virüsü testi yapılan adamın sonucu pozitif çıktı ve hastanede tedaviye alınması gerektiği bilgisi verildi. Tedaviyi kabul etmeyen Hamit S., hastanede camı kırıp eline bir cam parçası aldı. Çalışanları tehdit ederek boynuna da cam parçası dayayıp kaçan şahıs, yaklaşık 1 kilometre boyunca polisleri peşinden koşturdu.

Corona Virüsü testi pozitif çıktı, polislere dehşeti yaşattı

Şahıs, Adana Şehir Hastanesi otoban çıkışının yanına geldiğinde burada önünü kesen polis ekiplerine rağmen cam parçasını boynunda tutup direnmeye devam etti. Yaklaşık 10 dakika da o şekilde direnen Hamit S., kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce elindeki cam parçası ve yerdeki dubayı gazetecilere fırlatıp polise teslim oldu.

Corona Virüsü testi pozitif çıktı, polislere dehşeti yaşattı

Polisin kelepçe takarak sakinleştirdiği adam, ekiplerine ikna etmesinin ardından tedaviyi kabul etti. Hamit S., olay yerine gelen ambulansa bindirilerek tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Ayrıca şahsın boynu ve elinde de cam nedeniyle kesiklerin olduğu dikkat çekti.

Corona Virüsü testi pozitif çıktı, polislere dehşeti yaşattı

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