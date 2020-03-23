Corona virüsü PCR testi nedir? PCR yöntemi nasıl uygulanıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Corona virüsü testi kapsamında PCR yöntemine de değinen Bakan Koca, "Kit açısından sorunumuzun olmadığını, bilim kurulu daha geniş yaklaşım içinde olduğu için bu sayılar daha da artmış olacak." dedi. Açıklama sonrası corona virüsü testi ve PCR yöntemi gündeme geldi. İşte, PCR testi nedir? sorusunun yanıtını merak edenler için detaylar.

Sağlık Bakanlığı tarafından COVİD-19 (yeni tip korona virüsü) için geliştirilen yerli tanı kitine ilişkin laboratuvar görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde yerli tanı kitine ilişkin uygulama detayları yer alıyor. Konuya ilişkin bilgi veren Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu da yerli üretim kit ile tanı koyma süresinin ciddi şekilde düştüğüne işaret etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve dünyadaki bazı merkezlerin korona virüsü ile ilgili bazı spesifik testleri tasarlayarak yayımladıklarını hatırlatan Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, “Bunlar DSÖ Literatüründe yer alıyordu. Biz de bu kaynakları izleyerek laboratuvarımızda halihazırda mevcut olan Pan korona virüsü PCR dediğimiz yöntemi kullanmak ile beraber acaba Covid-19’a yönelik gerçek zamanlı PCR testini uygulamaya sokabilir miyiz diye araştırdık ve bu konuyla ilgili merkezlerle temasa geçerek bu testte kullanılacak önemli bir bileşen olan ‘primer probların siparişini verdik. Daha sonra yine yerli üretim bir enzim ile beraber bu primerler geldikten sonra yerli kaynaklarımız kullanılarak gerçek zamanlı bir kitin optimizasyon çalışmalarını yaptık. İlk optimizasyon çalışmalarında kullanılmak üzere yine laboratuvarımız tarafından uluslararası merkezlerden pozitif kontroller de talep edildi ve böylece yeni tanımlanacak olan bir ajanın ülkemizde tanı kapasitesini oluşturmaya yönelik adımları attık. İlk sonuçlar da çok yüz güldürücüydü. Süreç içerisinde artık daha öncesinden kullandığımız testten sonra bu yerli üretim kitin geliştirilerek laboratuvarımızda rutin uygulamaya koyduk. Şu anda bu geliştirmiş olduğumuz kitte şüpheli gönderilen olası vaka tanımına uygun örneklerin analizi yapılmakta.Örnek geldikten sonra örneğin bir hazırlanma süreci vardır. Daha sonra PCR dediğimiz moleküler testin kendisi yaklaşık 90 dakika sürmekte” diye konuştu.

PCR TESTİ NEDİR?

Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR ), herhangi bir organizmaya ait DNA'daki istenen bölgelerin çoğaltılmasını sağlayan yönteme verilen addır.

CORONA VİRÜSÜ PCR TESTİ NASIL UYGULANIR?

PCR basitçe, nükleotitlerin uygun koşullarda tüpte çoğaltılması işlemidir. Belli bir DNA parçasının kopyalarının primer adı verilen yapılar tarafından yönlendirilerek enzimatik olarak sentezlenmesi şeklinde tanımlanan in vitro (canlı dışında, tüpte) bir yöntemdir.

Yöntemin temeli, çoğaltılmak istenen bölgenin iki ucuna özgü, bu bölgedeki nükleotid dizilerini tamamlayıcı bir çift sentetik DNA parçası (primer) kullanılarak, bu iki primerle sınırlandırılan genin enzimatik olarak sentezlenmesine dayanır.