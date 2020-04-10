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DHA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 16:52,Son Güncelleme:

Corona Virüsü önlemlerini hiçe saydılar!

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İstanbul Fatih'te Millet Caddesi'nin kaldırımlarında Corona Virüsü önlemleri hiçe sayıldı.

Corona Virüsü salgını ile mücadele döneminde en önemli önlemler evde kalmak, güvenli mesafeyi korumak ve maske takmak. Ancak bugün havanın güzelliğini de fırsat bilenler Fatih Millet Caddesi'ne çıktı.

Corona Virüsü önlemlerini hiçe saydılar

Oldukça kalabalık olan caddenin kaldırımlarında yürüyenler güvenli mesafeyi hiçe saydığı, hatta bazılarının maske bile takmadığı görüldü.

Corona Virüsü önlemlerini hiçe saydılar

Bir çiftin kol kola yürümesi ise dikkat çekti.

 

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