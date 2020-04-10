Corona Virüsü önlemlerini hiçe saydılar!

Corona Virüsü salgını ile mücadele döneminde en önemli önlemler evde kalmak, güvenli mesafeyi korumak ve maske takmak. Ancak bugün havanın güzelliğini de fırsat bilenler Fatih Millet Caddesi'ne çıktı.

Oldukça kalabalık olan caddenin kaldırımlarında yürüyenler güvenli mesafeyi hiçe saydığı, hatta bazılarının maske bile takmadığı görüldü.

Bir çiftin kol kola yürümesi ise dikkat çekti.