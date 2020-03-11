Corona virüsü nasıl ortaya çıktı, bulaştı ve yayıldı?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüsünün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 119 bini geçti. Virüsün, göz, ağız ve burundan solunumla bulaştı biliniyor. Virüs nedeniyle toplam 4 bin 300 kişinin öldüğü, 66 bin 581 kişinin iyileştiği tahmin ediliyor. İşte, Corona virüsünün ortaya çıkışı hakkında ayrıntılar...

NASIL ORTAYA ÇIKTI

Hubei eyaletinde yer alan Wuhan şehrindeki “Huanan” isimli bir deniz ve et ürünleri pazarından kaynaklandığı düşünülen yeni virüsün, daha önceki yıllarda salgına neden olan SARS ve MERS gibi korona tipi virüs ailesine mensup olduğu belirtiliyor. SARS ve MERS’e göre daha hızlı yayılan mevcut koronavirüsün öldürücülüğü ise önceki virüs salgınlarına göre düşük. Uzmanlar söz konusu virüsün öldürücülük oranını yüzde 2.0 ile 3.1 arasında tahmin ediyorlar.

Dünya genelinde Corona virüsü bulaşan kişi sayısı 119 bini aştı. Çin ana karasında 3 bin 158, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3, İtalya'da 631, İran'da 291, Güney Kore'de 61, İspanya'da 36, Fransa'da 33, ABD'de 31, Japonya'da 19, Irak'ta 7, İngiltere'de 6, Hollanda'da 4, Avustralya'da 3, İsviçre'de 3, Almanya'da 2, San Marino'da 2, Kanada, Lübnan, Panama, Fas, Endonezya, Mısır, Tayland, Tayvan, Filipinler ve Arjantin'de birer kişi Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

NASIL BULAŞIYOR?

Bu hastalıklar çoğu insanda hafif seyrediyor. Fakat bazı koronavirüsler ciddi hastalıklara yol açıyor. Bunların başında 2003 yılında Çin'de ortaya çıkan SARS virüsü ve 2012 yılında Suudi Arabistan'da ortaya çıkan MERS virüsü geliyor.

Koronavirüsler bazı hayvanlarda bulunup insanlara bulaşabiliyor. Virüsün insanlara bulaşması, virüsün mutasyonu veya hayvanlarla temas gibi birçok faktöre bağlı. Mesela MERS virüsünün develerden, SARS virüsünün misk kedilerinden bulaştığı biliniyor ancak yeni koronavirüsün hangi hayvandan insanlara geçtiği henüz saptanmış değil.

VİRÜS NASIL YAYILIYOR?

Bilgilendirmeye göre, genel kanı virüslerin hasta kişinin öksürüğü veya hapşırığı sırasında ortaya çıkan damlacıklar aracılığıyla yayıldığı yönünde.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Risk altında bulunan kişiler hayvanlarla yakın temasta bulunanlar, hasta kişilerin aile üyeleri ve sağlık çalışanları. Hijyen kurallarına uyulması, hastalıktan korunma ve hastalığı bulaştırmamak açısından önemli.

Hijyen kuralları içinde öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnun tek kullanımlık mendille kapatılması, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılması, ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması, su ve sabun yoksa alkol içerikli el dezenfektanları kullanılması, hayvanlarla temastan sonra ellerin yıkanması, hayvansal ürünlerin tüketilmeden önce pişirilmesi ve kirli ellerle ağız, burun ve göze dokunulmaması yer alıyor.