Corona virüsü (koronavirüs) ölenler nasıl defnediliyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyelerinin telekonferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, koronavirüsten ölenlerin nasıl gömüldüğü ile ilgili bilgiler verdi. İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

CORONA VİRÜSTEN ÖLENLER NASIL DEFNEDİLİR?

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin cenaze ve defin süreçleriyle ilgili farklı uygulamalar görüldüğüne işaret edilerek, Bilim Kurulunun tavsiyelerinin sorulması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konunun çok istismar edilen bir husus olduğunu söyledi.

Koca, zaman zaman da Kovid-19'a yaklaşımla ilgili farklı bir algı oluştuğunu gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Normalde bulaşıcı hastalıklarla ilgili nasıl gömülüyorsa Kovid-19'dan vefat eden kişilerin de aynı şekilde gömülmesi gerekiyor. Yani bulaşıcı hastalıklarda nasıl koruyucu tedbir alınıyorsa, maske, eldiven, önlük kullanarak yapılıyorsa, devamında kefenleniyor, kireç ve benzeri herhangi bir uygulama olmadan defnediliyorsa benzer şekilde burada da aynı durumun olduğunu birkaç defa yazıyla bildirdik.

Dün itibarıyla bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığına da bir yazı gönderdik. Burada farklı bir uygulamanın olmadığını, bu uygulamanın bugüne kadar bulaşıcı hastalıklardakine benzer şekilde yapıldığını, ekstra bir uygulama yapılmasına asla gerek olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum."