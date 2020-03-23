Corona virüsü (koronavirüs) hızlı tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti uygulaması başladı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde hızlı tanı kitinin ülkemizde hayata geçeceğini duyurmuştu. 15 dakikada sonuç veren hızlı tanı kiti sayesinde corona virüsü testinde hızlı sonuç almak mümkün olacak. Peki, hızlı tanı kiti nasıl uygulanır? İşte, hızlı tanı kiti ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

HIZLI TANI KİTİ NEDİR?

Artık yeni tip koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

Bu kapsamda, hızlı tanı kiti temin edilerek, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtıldı.

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.

Bakan Koca açıklamıştı

Sağlık Bakanı Koca, yerli tanı kiti hakkında bilgileri paylaşmıştı. Bakan Koca'nın açıklamasında şunları söylemişti;

Hastalığın teşhisinde güvenilir ve hızlı sonuç vermek adına kendi tanı kitimizi geliştirdik. Amerika'dan 500 bin tanı kiti sipariş aldık ve bunları verdik. Laboratuvarımızda 40 gündür kullanılan yerli tanı kiti kısa zamanda rağbet görerek başka ülkelere de bu şekilde satılmış oldu. Yedisi İstanbul'da olmak üzere farklı illerimizde bugün itibarıyla 18 laboratuvarımızda tanı koymak üzere analiz yapıldığını söylemiştim. Yakında neredeyse bütün büyükşehirlerde test yapabilir olacağız. Ayrıca özellikle önümüzdeki bir, iki gün içerisinde, yarın sabah itibarıyla olma ihtimalini yüksek gördüğümüz, hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Çin'de geliştirilen antijen üzerinden hızla sonuç verebilen, tarama amaçlı olan bu tanı kitini bütün illerimize vererek, pozitif çıktığında referans laboratuvarımızda doğrulamak üzere bir planlama yaptığımızı, sabah itibariyle bugün kargoya verilip yarın geleceğini buradan müjdelemek istiyorum.