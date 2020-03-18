Corona Virüsü ile ilgili herkes bunu merak ediyor: Kan grubu risk oranını etkiler mi?

Çinli uzmanların 'Kan grubu risk oranını etkiliyor' iddiasıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şu ifadeleri kullandı:

"Çinliler tarafından bir web sitesinde yayınlandı. Ama bir tıp dergisinde yayınlanmadı. Bilimsel tarafı şüpheli. Çin'den çıkan bu tarz haberlere biraz temkinli yaklaşmak lazım. Geçenlerde de bir virüsün mutasyona uğradığına dair bir yazı yayınladılar ama daha sonra Batı'da yapılan çalışmalarda böyle bir şey gösterilemedi. Daha önce hiçbir viral enfeksiyonda böyle bir ilişki gösterilemedi. Çok temkinli yaklaşıp beklemek lazım. Çalışma verisi olarak sunulmasını beklemek lazım. Corona Virüsü'nün kan grubuyla ilişki kurması çok beklenen bir olay değil, çok mantıklı gelen bir şey değil açıkçası."